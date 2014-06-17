拉美汇市：拉美货币下滑，因美国通胀数季带动升息前景

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗6月17日 - 拉美货币兑美元周二走软，此前美国公布的通胀数季提升了美国升息的前景。
美国周二公布，5月消费者物价指数(CPI)录得逾一年最大升幅。周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将宣布货币政策决定。
“市场并没有预计美联储明天将宣布什么重大决定，但预计美联储会指出经济加速或有通胀压力，这令升息较预期更早或更大幅度的几率增加，”圣保罗券商Coinvalores的Paulo Celso Nepomuceno表示。
主要拉美货币兑美元均下滑，巴西雷亚尔 跌幅为逾两周最大，智利比索 跌幅为近一个月最大。
巴西汇市今日提前至1600GMT休市，因巴西人为观看下午世界杯该国足球队对墨西哥的比赛作准备。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选