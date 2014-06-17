拉美汇市：拉美货币下滑，因美国通胀数季带动升息前景

路透圣保罗6月17日 - 拉美货币兑美元周二走软，此前美国公布的通胀数季提升了美国升息的前景。

美国周二公布，5月消费者物价指数(CPI)录得逾一年最大升幅。周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将宣布货币政策决定。

“市场并没有预计美联储明天将宣布什么重大决定，但预计美联储会指出经济加速或有通胀压力，这令升息较预期更早或更大幅度的几率增加，”圣保罗券商Coinvalores的Paulo Celso Nepomuceno表示。

主要拉美货币兑美元均下滑，巴西雷亚尔 跌幅为逾两周最大，智利比索 跌幅为近一个月最大。

巴西汇市今日提前至1600GMT休市，因巴西人为观看下午世界杯该国足球队对墨西哥的比赛作准备。(完)

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