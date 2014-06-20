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市场报道 | 2014年 6月 21日 星期六 03:20 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔走软，受累于获利了结

路透里约热内卢6月20日 - 巴西雷亚尔周五走低，因投资者在近期上涨后锁定部分获利，周末临近和周四为公共假日导致呈交清淡。

巴西雷亚尔兑美元 回落0.1%。墨西哥披索兑美元 在清淡交投中上扬0.2%。(完)
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