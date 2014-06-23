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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 02:02 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔和智利比索大涨，受中国制造业数据强劲带动

路透里约热内卢6月23日 - 巴西雷亚尔和智利比索周一兑美元大涨，此前中国公布的制造业数据强劲。

巴西雷亚尔 和智利比索 兑美元分别升0.6%和0.7%，此前汇丰(HSBC)公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。 中国是拉美商品的主要出口市场。

“中国经济数据强劲主导今日市况，提振商品相关货币，”Banco Mizuho首席策略师Luciano Rostagno表示。

不过他指出，今日成交量低于通常水准，因在2000GMT，巴西将同喀麦隆进行世界杯的小组赛，巴西金融市场提前收盘。(完)
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