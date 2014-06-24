拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥比索下滑，因美国数据强劲带动美元普涨

路透里约热内卢6月24日 - 巴西雷亚尔和墨西哥比索下滑，因美国数据强劲带动美元普涨。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.3%，墨西哥比索兑美元 跌0.1%，因美元受强于预期的楼市和消费者信心数据带动普涨，数据巩固了美联储对通胀的立场将更为强硬的预期。

美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月来最高，预估为44.0万户，4月修正后为42.5万户，前值为43.3万户。美国5月新屋销售较前月猛增18.6%，增幅为1992年1月来最大，4月为修正后为增长3.7%，前值为增长6.4%。