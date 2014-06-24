拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥比索下滑，因美国数据强劲带动美元普涨

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8690元附近
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
路透里约热内卢6月24日 - 巴西雷亚尔和墨西哥比索下滑，因美国数据强劲带动美元普涨。
巴西雷亚尔兑美元 跌0.3%，墨西哥比索兑美元 跌0.1%，因美元受强于预期的楼市和消费者信心数据带动普涨，数据巩固了美联储对通胀的立场将更为强硬的预期。
美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月来最高，预估为44.0万户，4月修正后为42.5万户，前值为43.3万户。美国5月新屋销售较前月猛增18.6%，增幅为1992年1月来最大，4月为修正后为增长3.7%，前值为增长6.4%。
美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心升至2008年1月以来最高的85.2，分析师预估为83.5。5月消费者信心指数被下修至82.2，前值为83.0。 (完)
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售票息1/8%、2046年到期的通胀保值公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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