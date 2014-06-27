拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因该国意外出现基本预算赤字

雷亚尔兑美元 逆转早盘涨势，回落0.2%，之前巴西政府公布5月录得105亿雷亚尔(47.7亿美元)的基本预算赤字，为史上同期最大。

意外出现赤字表明政府增加支出可能刺激通胀在经济成长放缓的情况下持续攀升，导致长期利率合约的收益率跳升。(完)