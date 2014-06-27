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市场报道 | 2014年 6月 28日 星期六 03:31 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因该国意外出现基本预算赤字

路透里约热内卢6月27日 - 巴西雷亚尔周五走低，因政府意外公布5月出现基本预算赤字，进一步削弱该国经济基本面。

雷亚尔兑美元 逆转早盘涨势，回落0.2%，之前巴西政府公布5月录得105亿雷亚尔(47.7亿美元)的基本预算赤字，为史上同期最大。

意外出现赤字表明政府增加支出可能刺激通胀在经济成长放缓的情况下持续攀升，导致长期利率合约的收益率跳升。(完)
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