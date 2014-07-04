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市场报道 | 2014年 7月 5日 星期六 01:29 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，美国假期及世界杯令交投清淡

路透圣保罗7月4日 - 拉美货币兑美元周五变动不大，因美国市场适逢假期，且巴西因世界杯交易日缩短，令许多投资人保持观望。

巴西汇市提前至下午1点收盘，巴西雷亚尔兑美元 跌0.1%，报2.2135。

“市场人士关注足球要比美元多，”B&T汇市交易员Marcos Trabbold表示。

拉美其他货币大致持平，成交缩量。

哥伦比亚披索 在连升六日后小幅回软。(完)
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