拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，美国假期及世界杯令交投清淡

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月21日
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透圣保罗7月4日 - 拉美货币兑美元周五变动不大，因美国市场适逢假期，且巴西因世界杯交易日缩短，令许多投资人保持观望。
巴西汇市提前至下午1点收盘，巴西雷亚尔兑美元 跌0.1%，报2.2135。
“市场人士关注足球要比美元多，”B&T汇市交易员Marcos Trabbold表示。
拉美其他货币大致持平，成交缩量。
哥伦比亚披索 在连升六日后小幅回软。(完)
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透香港4月21日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建周五称，委任澳洲外交贸易部前职业外交官Paul Joseph Tighe为公司独立非执行董事，即日生效。
路透台北4月21日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7