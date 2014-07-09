版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 01:30 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元变动不大，墨西哥披索小涨

路透里约热内卢7月9日 - 巴西雷亚尔兑美元周三变动不大，墨西哥披索则连升第二日。

巴西雷亚尔 持稳在2.214水准，因BM&FBovespa交易所的汇市清算业务今日暂停，圣保罗以外的银行间交易极为有限。

投资人揣测巴西队在世界杯半决赛上惨败给德国可能影响巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的连任几率。

墨西哥披索小涨，周二升穿了13披索的心理水准。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐