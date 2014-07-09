拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元变动不大，墨西哥披索小涨

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透里约热内卢7月9日 - 巴西雷亚尔兑美元周三变动不大，墨西哥披索则连升第二日。
巴西雷亚尔 持稳在2.214水准，因BM&FBovespa交易所的汇市清算业务今日暂停，圣保罗以外的银行间交易极为有限。
投资人揣测巴西队在世界杯半决赛上惨败给德国可能影响巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的连任几率。
墨西哥披索小涨，周二升穿了13披索的心理水准。(完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)