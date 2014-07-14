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债券 | 2014年 7月 15日 星期二 01:18 BJT

拉美汇市：智利披索微幅下滑，该国下调今年经济成长预估

路透圣保罗7月14日 - 智利披索兑美元 微幅下滑，此前该国政府将今年经济成长预估由3.4%下调至3.2%。其他拉美多数货币兑美元小涨。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.27%，但交易员警告雷亚尔走势可能受限，因央行可能干预汇市。许多市场人士相信央行认为雷亚尔兑美元的合适区间在2.20-2.25雷亚尔。(完)
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