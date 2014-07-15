拉美汇市：拉美货币走软，因美联储主席叶伦讲话基调略偏强硬

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透圣保罗7月15日 - 拉美货币周二走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话引发投资者预期，美联储升息时间只会提前不会推后。
多数拉美货币开盘下跌，因美国的零售和制造业数据显示经济成长累积动能。
稍后跌势加速，因很多投资者认为美联储主席叶伦在参议院金融委员会的讲话基调略偏强硬，或更可能支持升息。尤其是她表示，如果就业市场以目前的步伐持续改善，美联储可能较当前的预期更早、更快升息。
巴西雷亚尔兑美元 录得近两周来最大单日跌幅。哥伦比亚披索兑美元 连跌第三日。
智利披索 录得近一个月来最大单日跌幅，因该国央行将在今日晚些时候宣布利率决定。(完)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。