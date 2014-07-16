拉美汇市：巴西雷亚尔在平盘附近波动，市场静待央行利率声明

路透圣保罗7月16日 - 巴西雷亚尔兑美元 周三在平盘附近波动，市场静待收盘后巴西央行的利率声明。

路透上周访查的60位分析师都预计，巴西央行将维持利率在目前的11%。

智利央行周二下调指标利率，为3月来首次，因对经济放缓的忧虑盖过了对通胀高于目前的担忧。