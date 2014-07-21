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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 05:03 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔受大选希望带动上涨，墨西哥披索下滑

路透里约热内卢7月21日 - 巴西雷亚尔兑美元周一小涨，因周末民调显示在10月大选前，对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下滑。

雷亚尔兑美元 涨0.2%。墨西哥披索兑美元 跌0.2%。(完)
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