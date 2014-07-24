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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 02:01 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元受利率稳定预期支撑，其他拉美货币下滑

路透里约热内卢7月24日 - 巴西雷亚尔兑美元周四受到支撑，因市场预期央行维持稳定利率，这可能令海外投资人保持对巴西资产的兴趣。

其他拉美货币走软。墨西哥披索 下滑0.2%，因此前数据显示该国经济5月按月萎缩0.12%。

分析师认为，该数据预示央行将维持借款成本在3%的纪录低点，尽管通胀触及容忍区间的顶部。(完)
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