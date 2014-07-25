拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，但仍陷于窄幅区间内

路透里约热内卢7月25日 - 巴西雷亚尔兑美元周五下滑，但仍陷于窄幅区间内。阿根廷披索大跌，因该国债务违约的可能性增加。

巴西雷亚尔兑美元 下滑0.3%，但仍在2.20-2.25雷亚尔的区间内，分析师相信这是央行青睐的区间。