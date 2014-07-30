拉美汇市：拉美货币下滑，因美国经济数据强于预期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透里约热内卢7月30日 - 拉美货币兑美元周三下滑，此前美国公布的经济数据强于预期，暗示美国可能很快升息。
巴西雷亚尔 、墨西哥披索 、智利披索 和哥伦比亚披索 跌幅介乎0.6-1.1%。
美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。
数据重燃对美国政策制定者可能较早升息的担忧，这会降低新兴市场较高收益资产的吸引力。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调了美国经济评估，但确认不急于升息后，上述忧虑持续。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。