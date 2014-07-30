拉美汇市：拉美货币下滑，因美国经济数据强于预期

路透里约热内卢7月30日 - 拉美货币兑美元周三下滑，此前美国公布的经济数据强于预期，暗示美国可能很快升息。

巴西雷亚尔 、墨西哥披索 、智利披索 和哥伦比亚披索 跌幅介乎0.6-1.1%。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。

数据重燃对美国政策制定者可能较早升息的担忧，这会降低新兴市场较高收益资产的吸引力。