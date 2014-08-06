拉美汇市：拉美货币兑美元大多反弹，但智利披索延续跌势

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透圣保罗8月6日 - 拉美货币兑美元周三多数从昨日跌势中小幅反弹，但智利披索延续昨日跌势，跌至逾五年最低。
智利披索 近期受到铜价下滑以及国内经济数据逊于预期拖累，铜是该国主要出口商品。
昨日触及逾四个月低点的墨西哥披索 小幅反弹。
巴西雷亚尔 攀升，报2.275，昨日大跌超过1%。
路透周三调查显示，未来几个月影响拉美汇市的主要因素仍可能是美国经济将多快成长的不确定性。而另一路透调查显示，未来一年内新兴市场货币再度遭抛售的风险仍高。(完)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。