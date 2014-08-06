拉美汇市：拉美货币兑美元大多反弹，但智利披索延续跌势

路透圣保罗8月6日 - 拉美货币兑美元周三多数从昨日跌势中小幅反弹，但智利披索延续昨日跌势，跌至逾五年最低。

路透周三调查显示，未来几个月影响拉美汇市的主要因素仍可能是美国经济将多快成长的不确定性。而另一路透调查显示，未来一年内新兴市场货币再度遭抛售的风险仍高。(完)