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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 01:06 BJT

拉美汇市：拉美货币上涨，因乌克兰相关地缘政治紧张局势缓和

路透里约热内卢8月11日 - 拉美货币兑美元周一上涨，因乌克兰相关地缘政治紧张局势缓和，而巴西雷亚尔受到央行决定加快货币互换展期的决定进一步提振，这显示巴西央行增强干预汇市。

俄罗斯表示，结束在南部边境附近的军演后，投资人对全球新兴市场资产的兴致上升。

巴西雷亚尔 升0.6%，巴西央行决定对9月1日到期的货币互换合约每日展期量由本月初以来的8,000张增至10,000张。

此举显示央行对近期雷亚尔贬值感到不满意，雷亚尔近期跌至2.3水准附近。(完)
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