拉美汇市：拉美货币上涨，因乌克兰相关地缘政治紧张局势缓和

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透里约热内卢8月11日 - 拉美货币兑美元周一上涨，因乌克兰相关地缘政治紧张局势缓和，而巴西雷亚尔受到央行决定加快货币互换展期的决定进一步提振，这显示巴西央行增强干预汇市。
俄罗斯表示，结束在南部边境附近的军演后，投资人对全球新兴市场资产的兴致上升。
巴西雷亚尔 升0.6%，巴西央行决定对9月1日到期的货币互换合约每日展期量由本月初以来的8,000张增至10,000张。
此举显示央行对近期雷亚尔贬值感到不满意，雷亚尔近期跌至2.3水准附近。(完)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)