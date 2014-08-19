拉美汇市：哥伦比亚披索走软，因押注该国收紧政策周期接近尾声

****美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透里约热内卢8月19日 - 哥伦比亚披索周二走软，因投资者押注该国收紧货币政策的周期已接近尾声。
利率攀升吸引美元流入该国债市，支撑哥伦比亚披索，因此，有关央行可能在近期保持政策不变的臆测重压披索，披索兑美元下跌0.7%。
哥伦比亚央行总裁Carlos Gustavo Cano在接受国内报纸El Tiempo访问时表示，他将投票支持在本月稍后最后一次升息。引发市场押注货币政策收紧的周期接近尾声。(完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。