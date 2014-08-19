拉美汇市：哥伦比亚披索走软，因押注该国收紧政策周期接近尾声

路透里约热内卢8月19日 - 哥伦比亚披索周二走软，因投资者押注该国收紧货币政策的周期已接近尾声。

利率攀升吸引美元流入该国债市，支撑哥伦比亚披索，因此，有关央行可能在近期保持政策不变的臆测重压披索，披索兑美元下跌0.7%。

哥伦比亚央行总裁Carlos Gustavo Cano在接受国内报纸El Tiempo访问时表示，他将投票支持在本月稍后最后一次升息。引发市场押注货币政策收紧的周期接近尾声。(完)