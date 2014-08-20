拉美汇市：阿根廷披索触及历史低位，哥伦比亚披索进一步走低

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透里约热内卢8月20日 - 阿根廷披索周三跌至历史低位，因市场认为，该国的公债置换计划使其更进一步地被国际资本市场隔离。哥伦比亚披索继续走低，因市场预期该国的货币政策收紧周期即将结束。
阿根廷披索兑美元 急跌1.6%，至13.45披索，之前该国政府宣布立法，绕过美国法院的裁决，继续通过-阿根廷国民银行(Banco Nacion)支付违约公债利息。
哥伦比亚披索兑美元 下跌0.8%，连跌第五日，因投资者对该国央行将在短期内停止升息的预期升温。
此举可能导致流入该国市场的美元投资减少。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选