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债券 | 2014年 8月 21日 星期四 03:51 BJT

拉美汇市：阿根廷披索触及历史低位，哥伦比亚披索进一步走低

路透里约热内卢8月20日 - 阿根廷披索周三跌至历史低位，因市场认为，该国的公债置换计划使其更进一步地被国际资本市场隔离。哥伦比亚披索继续走低，因市场预期该国的货币政策收紧周期即将结束。

阿根廷披索兑美元 急跌1.6%，至13.45披索，之前该国政府宣布立法，绕过美国法院的裁决，继续通过-阿根廷国民银行(Banco Nacion)支付违约公债利息。

哥伦比亚披索兑美元 下跌0.8%，连跌第五日，因投资者对该国央行将在短期内停止升息的预期升温。

此举可能导致流入该国市场的美元投资减少。(完)
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