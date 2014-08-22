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债券 | 2014年 8月 23日 星期六 03:01 BJT

拉美汇市：拉美货币下滑，因乌克兰紧张局势升级及美联储主席讲话

路透圣保罗8月22日 - 拉美货币周五下滑，因乌克兰紧张局势升级，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话对美国经济的观点较预期更为均衡。

在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。

叶伦周五为其政策措施辩护，称美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。

美元全面走强，拉美货币下滑。巴西雷亚尔兑美元 跌0.5%，墨西哥披索兑美元 跌0.1%。(完)
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