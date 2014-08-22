拉美汇市：拉美货币下滑，因乌克兰紧张局势升级及美联储主席讲话

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗8月22日 - 拉美货币周五下滑，因乌克兰紧张局势升级，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话对美国经济的观点较预期更为均衡。
在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。
叶伦周五为其政策措施辩护，称美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。
美元全面走强，拉美货币下滑。巴西雷亚尔兑美元 跌0.5%，墨西哥披索兑美元 跌0.1%。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选