拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因央行意外升息

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透里约热内卢10月30日 - 巴西雷亚尔周四上扬，因央行意外收紧货币政策，令投资人寄望总统罗塞夫连任后有望调整经济政策。
雷亚尔 跳升多达3%，因巴西央行周三加息25个基点至11.25%，投票的意见存在分歧。路透调查访问的43位分析师此前全都预计，巴西央行将维持指标利率在11%不变。
“这是迈出了重大的第一步，看来市场很开心，但未来仍有一段长路要走。”B&T brokerage汇市交易员Marcos Trabbold称。
罗塞夫赢得连任才三天，央行如此大胆的决定提振了市场整体信心，因这显示政府可能会严肃修正经济政策。(完)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40