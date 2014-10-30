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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 01:49 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因央行意外升息

路透里约热内卢10月30日 - 巴西雷亚尔周四上扬，因央行意外收紧货币政策，令投资人寄望总统罗塞夫连任后有望调整经济政策。

雷亚尔 跳升多达3%，因巴西央行周三加息25个基点至11.25%，投票的意见存在分歧。路透调查访问的43位分析师此前全都预计，巴西央行将维持指标利率在11%不变。

“这是迈出了重大的第一步，看来市场很开心，但未来仍有一段长路要走。”B&T brokerage汇市交易员Marcos Trabbold称。

罗塞夫赢得连任才三天，央行如此大胆的决定提振了市场整体信心，因这显示政府可能会严肃修正经济政策。(完)
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