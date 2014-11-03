拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因担忧总统罗塞夫是否会执行利多市场的政策

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透里约热内卢11月3日 - 巴西雷亚尔周一走低，因投资者对连任总统罗塞夫是否会执行对市场友好的政策的不安升温。
其他拉美货币也走软，因一系列制造业和服务业数据显示，中国经济成长并未反弹，使该国政府今年7%的增长目标可能不保的风险加大。中国是拉美商品的最大消费国。
巴西雷亚尔兑美元 回落0.7%，领跌拉美汇市，政治不安也重创汇市。
其他拉美货币中，智利披索 跌0.6%， 墨西哥披索 小幅回落0.2%。在拉美国家中，智利经济是对对华商品出口的依赖最大的国家之一。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选