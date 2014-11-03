拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因担忧总统罗塞夫是否会执行利多市场的政策

路透里约热内卢11月3日 - 巴西雷亚尔周一走低，因投资者对连任总统罗塞夫是否会执行对市场友好的政策的不安升温。

其他拉美货币也走软，因一系列制造业和服务业数据显示，中国经济成长并未反弹，使该国政府今年7%的增长目标可能不保的风险加大。中国是拉美商品的最大消费国。

巴西雷亚尔兑美元 回落0.7%，领跌拉美汇市，政治不安也重创汇市。