拉美汇市：巴西雷亚尔连跌六日，至2005年低点附近

路透里约热内卢11月7日 - 巴西雷亚尔兑美元周五连跌第六个交易日，至约2005年低点，对近期赢得连任的巴西总统罗塞夫经济政策的不确定性挫伤了投资人信心。

“如果你不知道未来四年会怎样，你就不可能花太多时间在市场中。”Leme Investimentos合伙人Paulo Petrassi表示。

投资人特别迫切想知道谁会是财长Guido Mantega的继任人，投资人批评现任财长对经济预估过于乐观，但罗塞夫表示要到11月15-16日G20会议后才会宣布财长继任人。