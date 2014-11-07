拉美汇市：巴西雷亚尔连跌六日，至2005年低点附近

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透里约热内卢11月7日 - 巴西雷亚尔兑美元周五连跌第六个交易日，至约2005年低点，对近期赢得连任的巴西总统罗塞夫经济政策的不确定性挫伤了投资人信心。
“如果你不知道未来四年会怎样，你就不可能花太多时间在市场中。”Leme Investimentos合伙人Paulo Petrassi表示。
投资人特别迫切想知道谁会是财长Guido Mantega的继任人，投资人批评现任财长对经济预估过于乐观，但罗塞夫表示要到11月15-16日G20会议后才会宣布财长继任人。
雷亚尔兑美元 跌0.9%，报2.5816，势将再度收在2005年4月来的最低水准。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选