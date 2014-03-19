拉美汇市：拉美货币大致持稳，市场静待美联储货币政策决定

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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路透圣保罗3月19日 - 拉美货币周三大致持稳，投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚宣布货币政策决定前稍作喘息。美联储新任主席叶伦也将举行上任后首次货币政策会议后记者会。
尽管市场普遍预期美联储将继续缩减购债规模，但交易商将关注缩减购债进度的暗示。投资人对缩减刺激措施的担忧是今年稍早新兴市场资产遭受普遍抛售的原因之一。
巴西雷亚尔兑美元 升约0.4%，在美联储声明前交投清淡。
智利披索兑美元 变动不大，墨西哥披索兑美元 连续第二日持稳。(完)
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