拉美汇市：拉美货币大致持稳，市场静待美联储货币政策决定

路透圣保罗3月19日 - 拉美货币周三大致持稳，投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚宣布货币政策决定前稍作喘息。美联储新任主席叶伦也将举行上任后首次货币政策会议后记者会。

尽管市场普遍预期美联储将继续缩减购债规模，但交易商将关注缩减购债进度的暗示。投资人对缩减刺激措施的担忧是今年稍早新兴市场资产遭受普遍抛售的原因之一。