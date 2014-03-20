拉美汇市：反弹，受助于美国和哥伦比亚数据

路透圣保罗3月20日 - 拉美货币周四反弹，与股市同步攀升，因美国和哥伦比亚公布的数据令人鼓舞，抵销了对美国将提前升息的担忧。

拉美货币周三尾盘走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，联储可能在结束购债“约六个月后”升息，略早于市场之前的预期。

不过，在远胜预期的3月费城联储制造业数据公布后，拉美货币几乎全线上扬。当地交易商称，数据扶助提振全球投资者的风险意愿。

哥伦比亚披索兑美元 的涨幅最大，因数据显示，2013年该国经济成长4.3%，超过市场预期。

墨西哥披索 从昨日触及的六周低位反弹，但涨幅不大。(完)

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