拉美汇市：反弹，受助于美国和哥伦比亚数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透圣保罗3月20日 - 拉美货币周四反弹，与股市同步攀升，因美国和哥伦比亚公布的数据令人鼓舞，抵销了对美国将提前升息的担忧。
拉美货币周三尾盘走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，联储可能在结束购债“约六个月后”升息，略早于市场之前的预期。
不过，在远胜预期的3月费城联储制造业数据公布后，拉美货币几乎全线上扬。当地交易商称，数据扶助提振全球投资者的风险意愿。
哥伦比亚披索兑美元 的涨幅最大，因数据显示，2013年该国经济成长4.3%，超过市场预期。
墨西哥披索 从昨日触及的六周低位反弹，但涨幅不大。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。