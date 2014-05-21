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债券 | 2014年 5月 22日 星期四 01:31 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元在近期高位附近持稳，静待美联储会议记录

路透墨西哥城5月21日 - 拉美货币兑美元周三在近期高位附近持稳，市场静待美联储会议记录。

墨西哥比索兑美元 小跌，报12.9150，上周创下五个月高位。

巴西雷亚尔兑美元 升0.2%，报2.2113，在4月升至逾五个月高位后一直在窄幅区间内交投。

美联储将在1800GMT发布会议记录。市场预计会议记录可能显示美联储将较预期更缓慢升息，这会支持对较高收益新兴市场资产的需求。(完)
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