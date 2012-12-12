国际油市: 油价上涨,OPEC在会前表示上月石油产量下滑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 85.79 0.23 0.3% 85.21 86.37 194,973 211,603
2月原油 86.32 0.22 0.3% 85.76 86.88 83,283 90,078
1月RBOB汽油 2.6105 0.0124 0.5% 2.5961 2.6215 35,490 54,537
2月RBOB汽油 2.6205 0.0134 0.5% 2.6063 2.6295 30,853 30,268
1月取暖油 2.9270 0.0308 1.1% 2.8980 2.9359 45,753 54,557
2月取暖油 2.9315 0.0259 0.9% 2.9072 2.9417 27,761 26,417
ICE合约
1月布兰特 108.01 0.68 0.6% 107.09 108.37 156,812 168,702
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 440,870 468,908 495,336 1,547,106 236
汽油 102,358 130,483 130,612 273,954 3,552
取暖油 118,334 118,526 138,957 292,752 -5,787 (完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。