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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 09:04 BJT

国际油市: 油价上涨,OPEC在会前表示上月石油产量下滑

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 85.79 0.23 0.3% 85.21 86.37 194,973 211,603

2月原油 86.32 0.22 0.3% 85.76 86.88 83,283 90,078

1月RBOB汽油 2.6105 0.0124 0.5% 2.5961 2.6215 35,490 54,537

2月RBOB汽油 2.6205 0.0134 0.5% 2.6063 2.6295 30,853 30,268

1月取暖油 2.9270 0.0308 1.1% 2.8980 2.9359 45,753 54,557

2月取暖油 2.9315 0.0259 0.9% 2.9072 2.9417 27,761 26,417

ICE合约

1月布兰特 108.01 0.68 0.6% 107.09 108.37 156,812 168,702

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 440,870 468,908 495,336 1,547,106 236

汽油 102,358 130,483 130,612 273,954 3,552

取暖油 118,334 118,526 138,957 292,752 -5,787 (完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)

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