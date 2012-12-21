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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:33 BJT

更新版 1-国际油市: 美国原油上涨但布兰特原油下跌,美国预算磋商陷入僵局

(新增文末报价表格)
    * 美国财政悬崖日益临近,但政界人士进行的磋商陷入僵局
    * 数据显示美国第三季经济增长快于预期
    * 最新一周初请失业金人数多于预期

    路透纽约12月20日 - 美国原油期货价格周四在交投震荡中小升,而布兰特原油期货价
格下滑,因美国共和党议员推进其预算提议,但也表达了将和奥巴马政府合作解决美国预算
危机的决心.
    
    美国原油 升0.17%,结算价报每桶90.13美元,日内交投区间介于89.26-90.54美
元,交投疏落.
    
    不过,布兰特原油 小幅下跌,下滑0.16美元,至每桶110.20美元.美国和布兰特
原油期货合约都将录得周度上升.
    
    周四,美国众议院为一项被称为"B计划"议案的讨论及投票扫平道路,这是共和党人对
明年美国自动减支和增税举措的进一步回应.
    
    美国众议院议长贝纳称,他预期将会继续和总统奥巴马合作,避开财政悬崖,同时贝纳
推进其党派的提议,该提议是只向收入超过100万美元的美国人增税.
    
    美国商务部公布良好的经济数据也提振美国原油价格,数据显示美国第三季国内生产
总值(GDP)环比年率终值为增长3.1%,前值为增长2.7%.
    
    不过,上周美国初请失业金人数上升,且升幅略多于分析师原先预期.
    
    原油市场交投疏落,因许多人已开始休假.
    
    美国取暖油 和RBOB汽油期货 上涨,跟随美国墨西哥湾沿岸和芝加哥现货
市场的涨势,且在午盘领升原油期货市场.
    
    取暖油期货升0.72%,结算价报每加仑3.0575美元,RBOB汽油升0.41%,报每加仑2.7543
美元.
    

                       结算价  净变动  涨跌幅  日低   日高  当前成交量  上日成
交量
    NYMEX合约
        1月原油         90.13    0.15   0.2%   89.26   90.54  170,182   36,807
        2月原油         90.69    0.23   0.3%   89.78   91.06   49,757  233,083
        1月RBOB汽油    2.7543  0.0112   0.4%  2.7278  2.7773   24,380   35,349
        2月RBOB汽油    2.7400  0.0062   0.2%  2.7182  2.7620   46,739   42,116
        1月取暖油      3.0575  0.0219   0.7%  3.0242  3.0717   35,100   35,411
        2月取暖油      3.0486  0.0173   0.6%  3.0198  3.0619   52,992   36,443


    ICE合约
        2月布兰特      110.20   -0.16  -0.1%  109.70  110.66  127,461  162,393


    整体市场                      成交量                  未平仓合约
                         当前      上日    30日平均     上日      净变动
    原油                354,840   507,852   505,514  1,482,890    10,961
    汽油                118,059   116,071   131,160    265,501       234
    取暖油              140,181   105,983   128,486    273,927     1,037 (完)

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