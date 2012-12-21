更新版 1-国际油市: 美国原油上涨但布兰特原油下跌,美国预算磋商陷入僵局

(新增文末报价表格) * 美国财政悬崖日益临近,但政界人士进行的磋商陷入僵局 * 数据显示美国第三季经济增长快于预期 * 最新一周初请失业金人数多于预期 路透纽约12月20日 - 美国原油期货价格周四在交投震荡中小升,而布兰特原油期货价 格下滑,因美国共和党议员推进其预算提议,但也表达了将和奥巴马政府合作解决美国预算 危机的决心. 美国原油 升0.17%,结算价报每桶90.13美元,日内交投区间介于89.26-90.54美 元,交投疏落. 不过,布兰特原油 小幅下跌,下滑0.16美元,至每桶110.20美元.美国和布兰特 原油期货合约都将录得周度上升. 周四,美国众议院为一项被称为"B计划"议案的讨论及投票扫平道路,这是共和党人对 明年美国自动减支和增税举措的进一步回应. 美国众议院议长贝纳称,他预期将会继续和总统奥巴马合作,避开财政悬崖,同时贝纳 推进其党派的提议,该提议是只向收入超过100万美元的美国人增税. 美国商务部公布良好的经济数据也提振美国原油价格,数据显示美国第三季国内生产 总值(GDP)环比年率终值为增长3.1%,前值为增长2.7%. 不过,上周美国初请失业金人数上升,且升幅略多于分析师原先预期. 原油市场交投疏落,因许多人已开始休假. 美国取暖油 和RBOB汽油期货 上涨,跟随美国墨西哥湾沿岸和芝加哥现货 市场的涨势,且在午盘领升原油期货市场. 取暖油期货升0.72%,结算价报每加仑3.0575美元,RBOB汽油升0.41%,报每加仑2.7543 美元. 结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成 交量 NYMEX合约 1月原油 90.13 0.15 0.2% 89.26 90.54 170,182 36,807 2月原油 90.69 0.23 0.3% 89.78 91.06 49,757 233,083 1月RBOB汽油 2.7543 0.0112 0.4% 2.7278 2.7773 24,380 35,349 2月RBOB汽油 2.7400 0.0062 0.2% 2.7182 2.7620 46,739 42,116 1月取暖油 3.0575 0.0219 0.7% 3.0242 3.0717 35,100 35,411 2月取暖油 3.0486 0.0173 0.6% 3.0198 3.0619 52,992 36,443 ICE合约 2月布兰特 110.20 -0.16 -0.1% 109.70 110.66 127,461 162,393 整体市场 成交量 未平仓合约 当前 上日 30日平均 上日 净变动 原油 354,840 507,852 505,514 1,482,890 10,961 汽油 118,059 116,071 131,160 265,501 234 取暖油 140,181 105,983 128,486 273,927 1,037 (完)