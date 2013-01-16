国际油市: 油价攀升,因阿尔及利亚气田遇袭且美原油库存下降

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量
NYMEX合约
2月原油 94.24 0.96 1.0% 93.10 94.36 231,327 248,136
3月原油 94.68 0.96 1.0% 93.55 94.80 157,107 124,727
2月RBOB汽油 2.7214 0.0148 0.6% 2.6915 2.7311 36,705 62,746
3月RBOB汽油 2.7385 0.0124 0.5% 2.7117 2.7472 49,040 56,036
2月取暖油 2.9991 -0.0122 -0.4% 2.9858 3.0385 42,650 59,365
3月取暖油 2.9924 -0.0110 -0.4% 2.9795 3.0278 37,398 46,905
ICE合约
2月布兰特 110.61 0.31 0.3% 110.24 110.84 17,905 101,258
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 669,141 604,961 443,621 1,495,149 9,192
汽油 132,329 165,993 121,306 321,408 1,795
取暖油 136,675 167,977 134,541 306,283 1,965 (完)
如欲参考原文报导,请点选
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
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EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 张涛)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。