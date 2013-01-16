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市场报道 | 2013年 1月 17日 星期四 07:26 BJT

国际油市: 油价攀升,因阿尔及利亚气田遇袭且美原油库存下降

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量

NYMEX合约

2月原油 94.24 0.96 1.0% 93.10 94.36 231,327 248,136

3月原油 94.68 0.96 1.0% 93.55 94.80 157,107 124,727

2月RBOB汽油 2.7214 0.0148 0.6% 2.6915 2.7311 36,705 62,746

3月RBOB汽油 2.7385 0.0124 0.5% 2.7117 2.7472 49,040 56,036

2月取暖油 2.9991 -0.0122 -0.4% 2.9858 3.0385 42,650 59,365

3月取暖油 2.9924 -0.0110 -0.4% 2.9795 3.0278 37,398 46,905

ICE合约

2月布兰特 110.61 0.31 0.3% 110.24 110.84 17,905 101,258

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 669,141 604,961 443,621 1,495,149 9,192

汽油 132,329 165,993 121,306 321,408 1,795

取暖油 136,675 167,977 134,541 306,283 1,965 (完)

如欲参考原文报导,请点选

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

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EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 张涛)
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