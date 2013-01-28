国际油市:油价上涨,因Hess关闭炼厂消息提振汽油期货大涨

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
3月原油 96.44 0.56 0.6% 95.47 96.81 159,247 184,873
4月原油 96.87 0.54 0.6% 95.94 97.25 40,632 53,551
2月RBOB汽油 2.9348 0.0594 2.1% 2.8590 2.9442 19,657 29,571
3月RBOB汽油 2.9409 0.0511 1.8% 2.8725 2.9531 66,216 54,998
2月取暖油 3.0616 0.0048 0.2% 3.0456 3.085 20,246 32,416
3月取暖油 3.0543 0.0054 0.2% 3.0374 3.0759 56,368 55,048 ICE合约
3月布兰特 113.48 0.20 0.2% 112.60 113.80 160,914 204,354
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 381,169 429,318 468,885 1,525,269 -13,595
汽油 202,440 136,463 124,020 328,673 -54
取暖油 139,197 147,202 136,545 312,415 4,629 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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