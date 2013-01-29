国际油市: 美国楼市乐观数据推高油价,关注美联储会议及GDP初值

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
3月原油 97.57 1.13 1.2% 96.29 97.82 244,033 167,186
4月原油 97.99 1.12 1.2% 96.74 98.24 63,352 42,141
2月RBOB汽油 2.9734 0.0386 1.3% 2.9105 2.9761 12,775 30,024
3月RBOB汽油 2.9763 0.0354 1.2% 2.9176 2.9789 47,303 69,166
2月取暖油 3.1092 0.0476 1.6% 3.0555 3.1115 18,007 28,617
3月取暖油 3.0986 0.0443 1.5% 3.0466 3.1003 56,660 59,135 ICE合约
3月布兰特 114.36 0.88 0.8% 113.07 114.49 200,036 172,156
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 634,729 393,687 465,682 1,525,983 -714
汽油 136,594 216,628 124,020 328,673 -54
取暖油 134,115 150,408 134,733 306,306 -6,109(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
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