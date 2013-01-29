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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 07:58 BJT

国际油市: 美国楼市乐观数据推高油价,关注美联储会议及GDP初值

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

3月原油 97.57 1.13 1.2% 96.29 97.82 244,033 167,186

4月原油 97.99 1.12 1.2% 96.74 98.24 63,352 42,141

2月RBOB汽油 2.9734 0.0386 1.3% 2.9105 2.9761 12,775 30,024

3月RBOB汽油 2.9763 0.0354 1.2% 2.9176 2.9789 47,303 69,166

2月取暖油 3.1092 0.0476 1.6% 3.0555 3.1115 18,007 28,617

3月取暖油 3.0986 0.0443 1.5% 3.0466 3.1003 56,660 59,135 ICE合约

3月布兰特 114.36 0.88 0.8% 113.07 114.49 200,036 172,156

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 634,729 393,687 465,682 1,525,983 -714

汽油 136,594 216,628 124,020 328,673 -54

取暖油 134,115 150,408 134,733 306,306 -6,109(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)

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