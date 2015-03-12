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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 11:28 BJT

《焦点》欧元兑美元跌势摸不清底，迫使投资人重新思考全球策略

**欧元流动**

欧元疲软令欧元区股票比美国股票更有吸引力，首先这使欧元区股价换算成美元更便宜。其次，投资者还预期欧元区企业因为汇率优势而表现出色。

影响已经能感觉到。标准普尔500指数 周二下跌1.7%，导致该指数跌至低于年初水平，EuroStoxx 50 指数较年初则上涨15%。

1月中以来流入欧洲股市的资金高达270亿美元。去年下半年流出了480亿美元，巴克莱认为210亿美元的差距意味着仍有“大量”流入的可能。

除汇率变动外，欧洲央行购债计划令欧元区债券收益率大幅降低，也促使大量美国企业以欧元筹资，而不用美元。

如果美联储升息，这种趋势可能持续。“你很可能会看到更多美国企业到欧洲发债，只是因为这里利率低，”巴克莱全球和欧洲股市策略主管Dennis Jose称。(完) (编译 李婷仪/李爽/王丽鑫; 审校 李春喜/龚芳)
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