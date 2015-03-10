《焦点》欧洲企业手中现金充裕，维权基金虎视眈眈

今年稍早，亿万富翁、维权投资者Bill Ackman向彭博电视表示，考虑投资受到打击的英国零售商乐购(Tesco) 。

在瑞士维权基金Cevian的施压下，德国工程公司Bilfinger 上个月宣布的派息高于预期，并称准备出售旗下陷入困境的海外风力涡轮机部门；公司股价因而跳涨10%。Bilfinger高管表示，与Cevian具有建设性的关系。

“我们这样的维权投资者致力于提高企业的长期竞争力，”Cevian资深合伙人Harlan Zimmerman称。Cevian管理着大约100亿欧元的资产。

Zimmerman指出，过去20年企业股东基础分裂，已经让许多企业在做战略决定和分配资本时，出现“所有权真空”；“维权投资者将填补这项空缺”。

主要股东的声音也变得越来越大。贝莱德 近期更新了股东大会投票指导方针，暗示如果发现公司董事会对股东疑虑没有反应，可能会保留对任期最长董事的表决权。

**火力更大**

德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 董事长最近指责维权投资者过度关注于投资的市场价格，而不是较长期价值。Cevian持有蒂森克虏伯15%的股权。

但根据另类投资管理协会(AIMA)的数据，过去10年，全球维权基金管理的资产已经增长了六倍，至1,200亿美元。

“作为一个资产类别，这些基金的表现非常好，从而吸引了更多资金流入，火力也变得更大，”高盛旗下法国、比利时和卢森堡投行活动联席主管Pierre Hudry称。他预计，维权基金今年将对欧洲企业施加更大压力。(完) (编译 张明钧/郑茵/许娜；审校 李爽/龚芳)