European Factors to Watch on Friday Aug 29

PARIS, Aug 29 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE
100 to open down 1 point to up 1 point, or nearly flat, Germany's DAX
to open 13 to 16 points higher, or up 0.2 percent, and France's CAC 40
to open 4 to 7 points higher, or up 0.2 percent.
MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
HERMES INTERNATIONAL SCA Q2
AFREN PLC H1
BERENDSEN PLC H1
EXOR SPA Q2
BOLLORE SA H1
PIRAEUS BANK SA Q2
PORTUGAL TELECOM SGPS SA Q2
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION H1
RUBIS SCA H1
HAVAS SA H1
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
No major U.S. company due to report results.
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :
0600 DE Retail sales Jul
0645 FR Producer Prices Jul
0800 IT unemployment rate Jul
0900 EZ Inflation, Flash Aug
0900 IT Consumer prices Aug
0900 IT CPI Aug
0900 EZ Unemployment Rate Jul
1000 IT GDP final Q2
1230 US Consumption ad Jul
1230 US Core PCE Price Jul
1355 US U Michigan Sentiment Aug
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MARKET SNAPSHOT AT 0520 GMT:
LAST PCT CHG NET CHG
S&P 500 1,996.74 -0.17 % -3.38
NIKKEI 15429.83 -0.19 % -30.03
MSCI ASIA EX-JP 511.09 -0.22 % -1.11
EUR/USD 1.3175 -0.05 % -0.0007
USD/JPY 103.81 0.11 % 0.1100
10-YR US TSY YLD 2.338 -- 0.00
10-YR BUND YLD 0.880 -- -0.01
SPOT GOLD $1,288.20 -0.12 % -$1.54
US CRUDE $94.83 0.3 % 0.28
> GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES SLUMP AS UKRAINE TENSIONS FLARE
> WALL ST LOSES GROUND ON UKRAINE WORRY; DATA CURBS LOSSES
> NIKKEI FALLS ON UKRAINE WOES, BUT HOPES OF DOMESTIC BUYING LIMIT LOSSES
> YEN SUPPORTED ON UKRAINE TENSIONS, EURO BRACES FOR INFLATION TEST
> PRECIOUS-GOLD STEADY, HEADS FOR MONTHLY GAIN ON UKRAINE TENSION
> METALS-COPPER EYES BIGGEST MONTHLY DROP SINCE MARCH ON UKRAINE WOES
> BRENT HOLDS ABOVE $102, BUT HEADS FOR 2ND MONTHLY LOSS
(Reporting by Blaise Robinson)