European Factors to Watch on July 25

EDINBURGH, July 25 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 20 to 21 points lower, or down 0.3 percent, Germany's DAX to open 19 to 20 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open down 11 to 12 points, or 0.3 percent lower. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : ANGLO AMERICAN PLC INTERIM AFRICAN BARRICK GOLD PLC H1 ACCELL GROUP NV H1 AIR FRANCE KLM SA Q2 ALANDSBANKEN ABP Q2 BRICORAMA SA Q2 SALES NEXEYA SA Q4 SALES PISCINES DESJOYAUX SA Q3 SALES ALLIANCE TRUST PLC INTERIM DASSAULT AVIATION SA Q2 A.G.BARR PLC TRADING BANCO ESPIRITO SANTO SA H1 BIOME TECHNOLOGIES PLC TRADING KONINKLIJKE WESSANEN NV Q2 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC Q4 CAIXABANK SA H1 CROWN VAN GELDER NV INTERIM DANONE SA H1 ECA SA Q2 SALES GRENKELEASING AG Q2 GROUPE GORGE SA H1 GRAUBUENDNER KANTONALBANK H1 LAFARGE SA H1 LONMIN PLC Q3 TRADE NATUREX SA Q2 SALES NEXANS SA H1 NYHERJI HF Q2 OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE SA Q4 SALES PEARSON PLC H1 REJLERS PUBL AB Q2 SANOMA OYJ Q2 SAMSE SA Q2 SALES SES SA H1 SOPRA GROUP SA H1 STATOIL ASA Q2 SHW AG Q2 SPECTRIS PLC H1 TECHNICOLOR SA H1 GROUPE STERIA SCA H1 TELEVISION FRANCAISE 1 SA H1 TIKKURILA OYJ Q2 TRADEDOUBLER AB Q2 UPONOR OYJ Q2 UNITED UTILITIES GROUP PLC TRADING VIANINI INDUSTRIA SPA Q2 VODAFONE GROUP PLC TRADING WERELDHAVE NV H1 MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE GfK Consumer Sentiment 0800 DE Ifo Business Climate, Current Conditions, Expectations 0800 IT Wage Inflation 0830 GB GDP Prelim 1230 US Durable Goods ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0510 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,987.98 0.05 % 0.97 NIKKEI 15383.72 0.65 % 99.3 MSCI ASIA EX-JP 506.61 -0.4 % -2.02 EUR/USD 1.3466 0.02 % 0.0003 USD/JPY 101.75 -0.06 % -0.0600 10-YR US TSY YLD 2.498 -- -0.01 10-YR BUND YLD 1.177 -- 0.00 SPOT GOLD $1,291.20 -0.14 % -$1.80 US CRUDE $101.96 -0.11 % -0.11 > GLOBAL MARKETS-Asian shares inch down from 3-year highs > US STOCKS-Wall St ends flat on mixed earnings; S&P 500 at record > Nikkei rises after S&P hits fresh high; Fanuc surges on strong earnings > TREASURIES-Prices falter on unexpectedly low U.S. jobless claims > FOREX-Dollar, euro propped up by better economic data > PRECIOUS-Gold set for second weekly loss on strong economic data > METALS-Copper eyes fifth weekly rise in six, but headwinds loom > Brent holds above $107 as political tensions balance supplies (Reporting by Alistair Smout)