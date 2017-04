European Factors to Watch on July 28

PARIS, July 28 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 12 points higher, or up 0.2 percent, Germany's DAX to open 1 point higher, or up 0.01 percent, and France's CAC 40 to open 4 points higher, or up 0.1 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : DIA Q2 GEA GROUP AG Q2 RECKITT BENCKISER GROUP PLC H1 TNT EXPRESS NV Q2 GALP ENERGIA SGPS SA Q2 HISCOX LTD H1 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA Q2 RYANAIR HOLDINGS PLC Q1 BANKIA SA Q2 WINCOR NIXDORF AG Q3 FERROVIAL SA H1 JAZZTEL PLC Q2 TELEPERFORMANCE SA H1 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q2 2014 Cummins Inc. Q2 2014 Eastman Chemical Company Q2 2014 General Growth Properties Inc Q3 2014 Jacobs Q2 2014 Masco Q2 2014 Plum Creek Timber Q2 2014 Roper Industries, Inc. Q2 2014 Range Resources Q3 2014 Tyson Foods MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0800 IT Business Confidence Jul 1345 US Markit Comp Flash Jul 1345 US Markit Svcs Flash Jul 1400 US Pending Homes Jun ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0547 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,978.34 -0.48 % -9.64 NIKKEI 15512.02 0.35 % 54.15 MSCI ASIA EX-JP 509.26 0.23 % 1.15 EUR/USD 1.3427 -0.01 % -0.0002 USD/JPY 101.78 -0.04 % -0.0400 10-YR US TSY YLD 2.476 -- 0.01 10-YR BUND YLD 1.148 -- 0.00 SPOT GOLD $1,303.74 -0.31 % -$4.05 US CRUDE $101.73 -0.35 % -0.36 > GLOBAL MARKETS-CHINA SHARES LEAD ASIA HIGHER, DOLLAR BUOYED > US STOCKS-WALL ST CLOSES LOWER ON AMAZON, VISA > NIKKEI HITS 6-MTH HIGH ON EARNINGS HOPES; CASINO PLAYS OUTPERFORM > FOREX-MARKET TAKES A SHINE TO THE DOLLAR, SHUNS EURO > PRECIOUS-GOLD SLIPS ON STRONGER DOLLAR, BUT HOLDS ABOVE $1,300 > METALS-LONDON COPPER PAUSES AS FREEPORT EYES EXPORTS > BRENT SLIPS BELOW $108 AS MIDEAST TENSION COOLS ON GAZA LULL (Reporting by Blaise Robinson)