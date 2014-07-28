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公司新闻(英文) | 2014年 7月 28日 星期一 13:50 BJT

European Factors to Watch on July 28

PARIS, July 28 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE
100 to open 12 points higher, or up 0.2 percent, Germany's DAX 
to open 1 point higher, or up 0.01 percent, and France's CAC 40 to open
4 points higher, or up 0.1 percent.
    
    MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
    DIA                     Q2         
    GEA GROUP AG                   Q2         
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC         H1         
    TNT EXPRESS NV                      Q2         
    GALP ENERGIA SGPS SA                Q2         
    HISCOX LTD                          H1         
    BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA        Q2         
    RYANAIR HOLDINGS PLC                Q1         
    BANKIA SA                           Q2         
    WINCOR NIXDORF AG                   Q3         
    FERROVIAL SA                        H1         
    JAZZTEL PLC                         Q2         
    TELEPERFORMANCE SA                  H1         
    
    MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
    Q2 2014 Cummins Inc.                      
    Q2 2014 Eastman Chemical Company          
    Q2 2014 General Growth Properties Inc     
    Q3 2014 Jacobs                            
    Q2 2014 Masco                             
     Q2 2014 Plum Creek Timber                 
    Q2 2014 Roper Industries, Inc.            
    Q2 2014 Range Resources                   
    Q3 2014 Tyson Foods                        
    
    MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT)  :
    0800 IT Business Confidence Jul
    1345 US Markit Comp Flash Jul
    1345 US Markit Svcs Flash Jul
    1400 US Pending Homes Jun
    
------------------------------------------------------------------------------
  MARKET SNAPSHOT AT 0547 GMT: 
  
                                         LAST  PCT CHG  NET CHG
 S&P 500                             1,978.34  -0.48 %    -9.64
 NIKKEI                              15512.02   0.35 %    54.15
 MSCI ASIA EX-JP                       509.26   0.23 %     1.15
 EUR/USD                               1.3427  -0.01 %  -0.0002
 USD/JPY                               101.78  -0.04 %  -0.0400
 10-YR US TSY YLD                       2.476       --     0.01
 10-YR BUND YLD                         1.148       --     0.00
 SPOT GOLD                          $1,303.74  -0.31 %   -$4.05
 US CRUDE                             $101.73  -0.35 %    -0.36
                                                               
 
  > GLOBAL MARKETS-CHINA SHARES LEAD ASIA HIGHER, DOLLAR BUOYED 
  > US STOCKS-WALL ST CLOSES LOWER ON AMAZON, VISA 
  > NIKKEI HITS 6-MTH HIGH ON EARNINGS HOPES; CASINO PLAYS OUTPERFORM 
  > FOREX-MARKET TAKES A SHINE TO THE DOLLAR, SHUNS EURO 
  > PRECIOUS-GOLD SLIPS ON STRONGER DOLLAR, BUT HOLDS ABOVE $1,300 
  > METALS-LONDON COPPER PAUSES AS FREEPORT EYES EXPORTS 
  > BRENT SLIPS BELOW $108 AS MIDEAST TENSION COOLS ON GAZA LULL 

 (Reporting by Blaise Robinson)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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