欧股小跌 法股从马克龙胜选后触及的高位回落

路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。

根据汤森路透数据，欧元区绩优股企业季度盈利平均增长幅度超过20%，而令一些投资人却步的政治风险正在减弱。

泛欧STOXX 600指数收低0.13%，法股CAC 40指数.FCHI大跌0.91%，此前一度触及逾九年高位。

德股DAX指数.GDAXI收低0.18%，稍早触及历史新高。

在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。

对政治因素较其他板块更为敏感的银行股转跌，欧元区银行股指数下挫0.9%，稍早一度触及2015年11月来最高。

法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)跌1.5%和2.5%。

法股中，中小盘股指数.CACMS仅跌0.2%，表现优于更国际化的绩优股指数。SYZ Asset Management分析师预计，马克龙的经济计划会令注重国内业务的企业得益。

投资人仍普遍看好欧股前景，受强劲的企业业绩和经济数据带动。

摩根大通市场策略师Emmanuel Cau表示，法国大选结果仍可能带动对欧股的投资，令此间市场在中期而言更具吸引力。

5月欧元区投资者信心升至近10年最高水准，改善幅度优于预期，主要受益于对当前经济状况的评估强劲，而且预计政治不确定性将消退。5月Sentix研究集团的欧元区投资者信心指数从4月的23.9升至27.4点，触及2007年7月以来最高水平，高于路透调查预估中值25.0。[nZRSC90G01]

英国富时100指数.FTSE收高0.05%。(完)