欧洲股市：下滑0.1%，意大利债务忧虑拖累银行股走低

* FTSEurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数下滑0.4%

* 意大利银行股领跌同业，此前意大利评等被下调

* 尾盘股市反弹，技术图表显示投资人对股市的偏好仍强劲

路透伦敦3月11日 - 欧洲股市周一周走低，持于四年半高位下方，受银行股下跌拖累，因投资人担忧意大利公共财政。不过，尾盘反弹显示投资人对股市的潜在偏好。

STOXX欧元区银行指数 下跌0.8%，因周五意大利评等被下调，引发意大利银行股大跌，意大利银行持有意大利的大部份公债。

在意大利上市的Mediobanca ，BP Emilia 和Banco Popolare 下跌介于3-5%不等，领跌银行股，周五评级机构惠誉将意大利主权评等下调一个级距至BBB+，展望负面，因该国上周大选后面临的政局不确定性、深度衰退及债务规模的增加。

投资者也担忧意大利借贷成本可能进一步上升，且银行在以意大利公债为担保向欧洲央行贷款时，最终要支付更高的费用。

银行股下跌，令泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 承压，下跌0.1%，报1,194.64点，进一步远离周五日内高位1,197.73，此为2008年来的首见水平。

周一FTSEurofirst 300指数收位远高于日内低位1.194.64，和美国标普500指数升至五年半高位的升势一致，为投资人准备趁股市下跌时买入的迹象。

欧元区Euro STOXX 50指数 收低0.4%，至2,718.71点。技术图表显示该指数趋势仍然上行，不过，在该指数上周录得11月来最大周度升幅后，可能稍作喘息。