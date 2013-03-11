欧洲股市：下滑0.1%，意大利债务忧虑拖累银行股走低

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数下滑0.4%
* 意大利银行股领跌同业，此前意大利评等被下调
* 尾盘股市反弹，技术图表显示投资人对股市的偏好仍强劲
路透伦敦3月11日 - 欧洲股市周一周走低，持于四年半高位下方，受银行股下跌拖累，因投资人担忧意大利公共财政。不过，尾盘反弹显示投资人对股市的潜在偏好。
STOXX欧元区银行指数 下跌0.8%，因周五意大利评等被下调，引发意大利银行股大跌，意大利银行持有意大利的大部份公债。
在意大利上市的Mediobanca ，BP Emilia 和Banco Popolare 下跌介于3-5%不等，领跌银行股，周五评级机构惠誉将意大利主权评等下调一个级距至BBB+，展望负面，因该国上周大选后面临的政局不确定性、深度衰退及债务规模的增加。
投资者也担忧意大利借贷成本可能进一步上升，且银行在以意大利公债为担保向欧洲央行贷款时，最终要支付更高的费用。
银行股下跌，令泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 承压，下跌0.1%，报1,194.64点，进一步远离周五日内高位1,197.73，此为2008年来的首见水平。
周一FTSEurofirst 300指数收位远高于日内低位1.194.64，和美国标普500指数升至五年半高位的升势一致，为投资人准备趁股市下跌时买入的迹象。
欧元区Euro STOXX 50指数 收低0.4%，至2,718.71点。技术图表显示该指数趋势仍然上行，不过，在该指数上周录得11月来最大周度升幅后，可能稍作喘息。
英国富时100指数 收高0.31%,报6,503.63点。德国DAX指数 跌0.03%，报7,984.29点。法国股市CAC 40指数 收低0.1%,报3,836.27点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。