欧洲股市：升至四年半新高，保险业者Generali领涨

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.2%，Euro STOXX 50指数升1.5%
* 保险业者Generali领涨
* 波动率指数下跌，因投资者押注股市进一步上涨
路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周四升至四年半新高，因包括保险业者Generali 在内的企业面最新消息令人振奋，而且美国经济数据推动大盘升势。
欧洲第三大保险企业Generali 以劲扬9.4%领涨，成交量是90日均值的三倍多，此前该公司宣布计划清理资产负债表，以恢复获利能力。
电信设备生产企业爱立信(易利信,Ericsson) 和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 因将在中国进行大量移动科技投资而受到提振。
这帮助带动泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨1.2%，报1,207.83点，创下2008年8月以来首见的高位。
美国公布一周初请失业金人数低于预期，证实美国经济正在改善，此后上述股指扩大升势。
Euro STOXX 50波动率指数VSTOXX周四下跌10.9%至近五年低位。
Euro STOXX 50指数 涨1.5%，报2,744.70点。
英国富时100指数 收高0.74%至6,529.41点。德国DAX指数 升1.1%报8,058.37点。法国股市CAC 40指数 涨0.93%报3,871.58点。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。