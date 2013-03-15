修正-欧洲股市：升至四年半新高，保险业者Generali领涨

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更正：澄清正文第三段是“因中国的移动技术投资增长前景而受到提振”)
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.2%，Euro STOXX 50指数升1.5%
* 保险业者Generali领涨
* 波动率指数下跌，因投资者押注股市进一步上涨
路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周四升至四年半新高，因包括保险业者Generali 在内的企业面最新消息令人振奋，而且美国经济数据推动大盘升势。
欧洲第三大保险企业Generali 以劲扬9.4%领涨，成交量是90日均值的三倍多，此前该公司宣布计划清理资产负债表，以恢复获利能力。
电信设备生产企业爱立信(易利信,Ericsson) 和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 因中国的移动技术投资增长前景而受到提振。
这帮助带动泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨1.2%，报1,207.83点，创下2008年8月以来首见的高位。
美国公布一周初请失业金人数低于预期，证实美国经济正在改善，此后上述股指扩大升势。
Euro STOXX 50波动率指数VSTOXX周四下跌10.9%至近五年低位。
Euro STOXX 50指数 涨1.5%，报2,744.70点。
英国富时100指数 收高0.74%至6,529.41点。德国DAX指数 升1.1%报8,058.37点。法国股市CAC 40指数 涨0.93%报3,871.58点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。