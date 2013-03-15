修正-欧洲股市：升至四年半新高，保险业者Generali领涨

(更正：澄清正文第三段是“因中国的移动技术投资增长前景而受到提振”)

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.2%，Euro STOXX 50指数升1.5%

* 保险业者Generali领涨

* 波动率指数下跌，因投资者押注股市进一步上涨

路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周四升至四年半新高，因包括保险业者Generali 在内的企业面最新消息令人振奋，而且美国经济数据推动大盘升势。

欧洲第三大保险企业Generali 以劲扬9.4%领涨，成交量是90日均值的三倍多，此前该公司宣布计划清理资产负债表，以恢复获利能力。

电信设备生产企业爱立信(易利信,Ericsson) 和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 因中国的移动技术投资增长前景而受到提振。

这帮助带动泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨1.2%，报1,207.83点，创下2008年8月以来首见的高位。

美国公布一周初请失业金人数低于预期，证实美国经济正在改善，此后上述股指扩大升势。

Euro STOXX 50波动率指数VSTOXX周四下跌10.9%至近五年低位。

Euro STOXX 50指数 涨1.5%，报2,744.70点。