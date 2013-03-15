欧洲股市：从四年半高位回落，因美国数据不佳

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.4%，脱离四年半高位
* 3月卖权到期使市场的下跌保护减少
* 英国富时全球指数调整成份股，提振成交量
路透伦敦3月15日 - 欧洲股市周五从逾四年半高位回落，因疲弱的美国数据促使投资者在周末前锁定获利。3月卖权到期使市场的下跌保护减少。
今日公布的数据显示，美国消费者信心跌至逾一年来最低，通胀攀升，引发对美国经济力道的质疑，与近期出炉的一系列强劲数据形成对照。受近期公布的乐观数据提振，全球股市上扬。
“今日拖累市场的因素是什么？可能是美国数据，消费者信心指数低于预期，”Coutts的全球股市策略师James Butterfill表示。
但他并未排除短期内进一步上涨的可能性，这可能使欧洲股市3月连涨第10个月。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,203.01点，从盘初触及的四年半高位1,209.05点回落。
EuroSTOXX 50指数 下挫0.7%，期权到期使市场波动加剧。
约340万口该指数卖权周五到期，买权仅为180万口。
没有了卖权的保护，投资者在股市下跌时继续持有的意愿可能降低，倾向于回调一出现就卖出，从而加剧了下跌的幅度。
期权到期引发的市场活动提振成交量，另外，投资者为富时全球指数系列调整成份股做准备也扶助提高成交量。此次调整将于周五收盘后生效。
此次评估旨在使各指数更好地反应成份股的自由流通情况。根据法国兴业银行的估计，此举可能在全球范围内引发120亿美元的资金流动，因追踪指数的基金和其他投资者将投资组合进行响应的调整。
EuroSTOXX 50指数成交量较90日均值翻番，因富时全球指数调整和期权到期，使今日成为2月26日以来成交最活跃的一天。
个股中，诺基亚 跌幅居前，急挫3.7%，因韩国三星电子推出其旗舰产品Galaxy S4智能手机的最新款。
英国富时100指数 收跌0.61%，报6,489.65点。德国DAX指数 跌0.19%，报8,042.85点。法国股市CAC 40指数 回落0.71%，报3,844.03点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。