欧洲股市：从四年半高位回落，因美国数据不佳

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.4%，脱离四年半高位

* 3月卖权到期使市场的下跌保护减少

* 英国富时全球指数调整成份股，提振成交量

路透伦敦3月15日 - 欧洲股市周五从逾四年半高位回落，因疲弱的美国数据促使投资者在周末前锁定获利。3月卖权到期使市场的下跌保护减少。

今日公布的数据显示，美国消费者信心跌至逾一年来最低，通胀攀升，引发对美国经济力道的质疑，与近期出炉的一系列强劲数据形成对照。受近期公布的乐观数据提振，全球股市上扬。

“今日拖累市场的因素是什么？可能是美国数据，消费者信心指数低于预期，”Coutts的全球股市策略师James Butterfill表示。

但他并未排除短期内进一步上涨的可能性，这可能使欧洲股市3月连涨第10个月。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,203.01点，从盘初触及的四年半高位1,209.05点回落。

EuroSTOXX 50指数 下挫0.7%，期权到期使市场波动加剧。

约340万口该指数卖权周五到期，买权仅为180万口。

没有了卖权的保护，投资者在股市下跌时继续持有的意愿可能降低，倾向于回调一出现就卖出，从而加剧了下跌的幅度。

期权到期引发的市场活动提振成交量，另外，投资者为富时全球指数系列调整成份股做准备也扶助提高成交量。此次调整将于周五收盘后生效。

此次评估旨在使各指数更好地反应成份股的自由流通情况。根据法国兴业银行的估计，此举可能在全球范围内引发120亿美元的资金流动，因追踪指数的基金和其他投资者将投资组合进行响应的调整。

EuroSTOXX 50指数成交量较90日均值翻番，因富时全球指数调整和期权到期，使今日成为2月26日以来成交最活跃的一天。

个股中，诺基亚 跌幅居前，急挫3.7%，因韩国三星电子推出其旗舰产品Galaxy S4智能手机的最新款。