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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 02:35 BJT

欧洲股市：反弹收高，市场关注塞浦路斯问题的解决

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.3%，Euro STOXX 50指数涨1.4%

* 股市在连续三天下跌后反弹

* 投资者关注塞浦路斯问题的解决

* 一些交易商对于在目前价位买入股票持谨慎态度

路透伦敦3月20日 - 欧洲股市周三收高，从连续三个交易日的跌势中反弹，因投资者押注决策者正在找到塞浦路斯救助问题的解决方案，不过一些交易商对在目前价位买入股票发出警告。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.3%，报1,198.88点， Euro STOXX 50指数 涨1.4%，报2,708.90点。

欧洲银行股领涨大盘，因市场预期决策者将找到塞浦路斯融资危机的一些解决方案，以防范该国问题产生重大影响。

尽管出现塞浦路斯问题，但投资者仍对欧洲股市前景仍持长线看多立场。

英国富时100指数 收跌0.13%报6,432.70点。德国DAX指数 涨0.68%报8,001.97点。法国股市CAC 40指数 上扬1.43%报3,829.56点。(完)

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