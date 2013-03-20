欧洲股市：反弹收高，市场关注塞浦路斯问题的解决

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.3%，Euro STOXX 50指数涨1.4%
* 股市在连续三天下跌后反弹
* 投资者关注塞浦路斯问题的解决
* 一些交易商对于在目前价位买入股票持谨慎态度
路透伦敦3月20日 - 欧洲股市周三收高，从连续三个交易日的跌势中反弹，因投资者押注决策者正在找到塞浦路斯救助问题的解决方案，不过一些交易商对在目前价位买入股票发出警告。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.3%，报1,198.88点， Euro STOXX 50指数 涨1.4%，报2,708.90点。
欧洲银行股领涨大盘，因市场预期决策者将找到塞浦路斯融资危机的一些解决方案，以防范该国问题产生重大影响。
尽管出现塞浦路斯问题，但投资者仍对欧洲股市前景仍持长线看多立场。
英国富时100指数 收跌0.13%报6,432.70点。德国DAX指数 涨0.68%报8,001.97点。法国股市CAC 40指数 上扬1.43%报3,829.56点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。