欧洲股市：连升第四天，金融股领升

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,192.87点
* 基金管理公司Ashmore流入资金上升，提振基金管理类股的表现
* 投资人仍看好2013年前景
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周四连升第四日，因股市今年涨势带动资产管理公司的新客户大幅上升，消息提振金融股。
基金经理和交易商表示，尽管因一些投资人对今年升势获利了结，股市短期回落，但其力道不会妨碍股市将在今年底前逐步攀升的势态。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,192.87点，升向上月触及1,209.05的四年半高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上扬0.5%，至2,674.33点。从年初迄今，FTSEurofirst 300指数上涨5%，Euro STOXX 50指数同期升约2%。
STOXX Europe 600金融服务指数 是表现最好的板块，因基金管理公司Ashmore 股价飙升13%，因该公司吸纳的新客户多于预期，消息提振其他资产管理类股。
Union Bancaire Privee (UBP) Investment Management高级产品专家Jean-Luc Eyssautier称，股市将进一步攀升，尽管欧洲经济前景疲弱。
“我们认为2013年将是走势崎岖不平的一年，但最终股市应该收高，”他说。
路透调查上月显示，基金经理及分析师预料Euro STOXX 50指数在2013年底前将升至2,935点。
大部投资人仍看好股市，认为股票回报高于债券及现金，但较之美国或亚洲股市，一些人们对欧洲股市的看法较负面。
英国富时100指数 收高0.45%，报6,416.14点。德国DAX指数 大涨0.78%，报7,871.63点。法国股市CAC 40指数 上涨0.85%，报3,775.66点。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。