欧洲股市：走低，矿业股录得一年半来最大单日跌幅

* 泛欧绩优股300指数指数回落0.7%

* 矿业股录得2011年11月以来最大单日跌幅

* 花旗重申对矿业股的看空立场

路透伦敦4月15日 - 欧洲股市周一走低，矿业股录得一年半最大单日跌幅，因金价重挫且最大金属消费国中国公布的数据疲弱。

中国工业增加值和投资支出数据不及预期，促使分析师调降对该国经济成长的预期。

另外，金价 重挫至两年低位，进一步深陷技术熊市区域，重创欧洲权重的矿业股。STOXX Europe 600基本资源指数 急跌4.8%，为 2011年11月以来最大单日跌幅。

“投资者目前均采取守势，没有人准备冒险。目前这样的局面需要一些时间才会过去，”CA Cheuvreux经济和策略部主管Christopher Potts说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.6%，报1,174.60点。

覆盖范围更广的STOXX 600指数 收跌0.7%，报290.43点，跌穿技术支撑位50日移动均线切入位，且跌至自1月来保持的283.40-298.90区间下半段。

Day By Day的技术分析师Valerie Gastaldy称，“我认为我们可能在与1月以来相同的区间内再保持一个月，目前的走势更多的是一个盘整阶段。”

公用事业 和医疗保健类股 是唯一上涨的两类股票，受助于其防御性特征，以及有关这两个行业的全球并购活动的传言。

矿业股中，Fresnillo 和Polymetal 跌幅最大，根据汤森路透StarMine提供的数据，以价格/账面价值比计，它们是最昂贵的三只矿业股之一。

这两只股票的价格/账面价值比分别为6.3和2.8倍，矿业股的平均水平为1.6倍。

花旗给这两只股票的评级均为“卖出”，并调降了它们的目标价，以反应该公司对金属价格的预期降低。花旗将明年金价预期调降约13%，至每盎司1,435美元。

摩根大通也重申了对矿业股的负面预期，将这类股称作“主要做空”的目标。