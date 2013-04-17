欧洲股市：触及今年最低收位，因忧虑经济

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数触及去年12月31日来最低收位
* Euro STOXX 50指数收在去年11月28日来最低收位
* 交易商称，忧虑德国经济可能走弱
* 多数交易商预期欧洲股市在4月和5月进一步下跌
路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周三收在今年迄今最低收位，因忧虑全球经济，一些人士预期股市短期进一步下跌。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.6%，报1,147.76点，连跌第四天，此为2012年12月31日来最低收位，当时收报1,133.96点。
欧元区绩优股STOXX 50指数 也下跌2.1%，至2,553.49点，此为去年11月28日收报2,546.84来的最低收位。
交易商臆测，德国经济可能走弱。这令国际货币基金组织(IMF)周二下调全球经济增长预估后的低迷人气愈发浓厚。
STOXX 50指数也短暂跌穿200移动均线切入位大约2,547点，一些技术交易商称，这预示短期将进一步下跌。
尽管大部份投资人预期，欧洲股市在1-3月上涨后，将在第二季下跌，但许多人士仍预计，欧洲股市在今年年底前将逐步攀升。
英国富时100指数 收低0.96%，报6,244.21点。德国DAX指数 收跌2.34%，报7,503.03点。法国股市CAC 40指数 收低2.35%，报3,599.23点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。