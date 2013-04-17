欧洲股市：触及今年最低收位，因忧虑经济

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日

泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。