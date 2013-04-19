欧洲股市：小涨0.5%，但本周录得11月以来最大单周跌幅，

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数本周回落2.4%，为11月以来最大单周跌幅
* 今日收涨0.5%，Euro STOXX指数攀升0.8%
* ENRC大涨26.6%，受并购臆测刺激
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周五出现小幅技术性反弹，受助于采矿业的并购活动，但指标指数录得去年11月以来最大单周跌幅，因经济数据疲弱。
哈萨克矿商欧亚自然资源公司 飙升26.2%，成交量是日均值的五倍，之前其联合创始人兼主要股东称，正寻求组建一个财团，出价收购该公司。
由于ENRC的自由流通股规模较小，仅占已发行股票总数的五分之一略强，使此举产生的影响被放大。
ENRC是泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 中涨幅最大的成份股，该指数收涨0.5%，报1,153.19点。
本周，该指数回落2.4%，受累于欧洲最大经济体德国经济数据转弱，以及更多美国数据不及预期。
Euro STOXX 50指数上扬0.8%，报2,575.16点，在该指数跌穿一周前的支撑位2,542点后，短期技术交易商回场买入。
Trading Central的分析师Philippe Delabarre说，30分钟技术图表上出现的双反弹证实，双底形态已经形成，该指数下周一前可能升向2,600点。
英国富时100指数 收涨幅0.69%，报6,286.59点。德国DAX指数 收跌0.18%，报7,459.96点。法国股市CAC 40指数 上扬1.46%，报3,651.96点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。