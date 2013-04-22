欧洲股市：收涨，受助于对意大利政局的乐观情绪

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%
* 意大利股市跳升，因现任总统获选连任
* 飞利浦急跌5.2%，因财测不佳
路透伦敦4月22日 - 欧洲股市周一小涨，因有迹象显示意大利在打破政治僵局方面取得进展，盖过了疲弱的业绩消息和对全球经济体质的忧虑。
意大利主要股指FTSE MIB指数 收涨1.7%，日内多数时间表现强于区内其他市场，因在国内各党派达成普遍一致后，现任总裁获选连任，使该国结束持续了两个月的政治僵局的可能性增加。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,155.00点，上周回落2.4%，为11月以来最大单周跌幅。
今日多数时间，股指保持在平盘之上，但在美国公布弱于预期的成屋销售数据，以及卡特彼勒 调降2013年获利预期后，尾盘削减多数涨幅。
迄今公布的欧洲企业业绩未能支撑市场。飞利浦 急跌5.2%，之前该公司公布强于预期的业绩，但警告称，仍预计上半年业绩表现疲弱，尤其是在美国和欧洲市场。
英国富时100指数 收跌0.09%，报6,280.62点。德国DAX指数 上扬0.24%，报7,478.11点。法国股市CAC 40指数 持平，报3,651.96点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。