欧洲股市：连升四日，因企业业绩强劲及市场臆测欧洲央行进一步放宽政策

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%
* 有关欧洲央行追加刺激措施的传闻提振股指
路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周三连升第四个交易日，因企业业绩强劲，且市场对欧元区进一步放宽货币政策的臆测升温。
英国保险商Standard Life 和葡萄牙零售商Jeronimo Martins 公布强劲的首季业绩后领涨，分别劲扬8%和6.9%，成交也分别为过去90日均值的三倍和五倍。
全球第三大啤酒生产商喜力 下调今年成长预期，该股重挫5.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%，报1,191.82点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.5%，报2,702.05点。
周三稍早，德国公布的经济数据疲弱，令市场臆测欧洲央行下周降息，午后，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的讲话令臆测升温，股市扩大升幅。
降息料对欧洲出口商有利，汤森路透德国工业股指数 大涨1.7%。
英国富时100指数 收高0.4%，报6,431.76点。德国DAX指数 上扬1.32%，报7,759.03点。法国股市CAC 40指数 大涨1.58%，报3,842.94点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。