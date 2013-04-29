欧洲股市：意大利领涨欧股收高，该国组建新政府结束政治僵局

* FTSEurofirst指数升0.5%，Euro STOXX 50指数大涨1.3%

* 意大利FTSE MIB指数劲升2.2%，该国组建新政府结束政治僵局

* 因经济萎缩，欧洲市场势将下滑10-15%－Russel Inv

路透伦敦4月29日 - 欧洲股市周一收高，受意大利组建新政府结束两个月政治僵局以及对全球央行新的刺激措施的预期提振。

意大利FTSE MIB指数 劲升2.2%，在欧元区股市中表现最佳，因意大利总理莱塔(Enrico Letta)表示，他的优先任务是解决经济、失业问题并恢复人们对意大利政治机构的信心，同时尝试让欧洲离开撙节道路，更加侧重经济成长与投资。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,202.89点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.3%，报2,717.38点。

在美国和德国公布的通胀数据低于预期后，市场对本周稍晚美联储和欧洲央行可能追加货币刺激措施的预期升温，也提振股市表现。

但由于FTSEurofirst 300指数自4月18日已大涨4.8%，一些投资人相信央行新举措的因素已在市场中消化，进一步上升的空间有限。

Russel Investments投资策略师Wouter Sturkenboom预计，在德国秋季大选前，欧洲的政治因素可能令欧股在未来几个月回落10-15%。