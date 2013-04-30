欧洲股市：下滑，但仍创下1997年来最长月度升幅

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst指数和STOXX Europe 600指数均下跌0.2%
* STOXX Europe 600指数录得1997年来最长月度升势
* 美国企业活动数据疲弱，引发投资人获利了结
* 银行股上涨，此前瑞银和德意志银行公布业绩
路透伦敦4月30日 - 欧洲股市周二下滑，因部份美国经济数据疲弱，但欧洲股市在4月收升，且录得1997年来最长连月涨势。
STOXX Europe 600指数 在4月为连续第11个月上涨。今日该指数收低0.2%，至296.72点，从盘中触及的四年半高位回落。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,200.60点。
数据显示美国中西部地区企业活动意外下跌至2009年9月来最低，打击投资人信心，因为它暗示了全球经济成长。
“这是相当惨淡的数据，令人感觉市场不是有很大成交量及缺乏推动因素，”Monument Securities销售部主管Andy Ash说，“人们在想市场表现如何强劲。”
他说，如果股市开始从近期涨势回落，跌幅将可能超过5%。
银行股 扶助限制股指跌幅，此前瑞银 及德意志银行 公布的首季业绩均好于预期。瑞银劲涨5.7%，德意志银行飙升6.1%，成交量为其90日均值约四倍。
欧元区周二公布的经济数据疲弱，且交易商说，如果欧洲股市要延续涨势，将需要本周稍后的美联储和欧洲央行会议发布较温和的言论。
欧元区通胀跌至三年低位，失业率创纪录高位，巩固了欧洲央行在周四会议将降息的预期。
“我仍认为市场将上涨，如果欧洲央行减息，我们看到一些疲弱经济数据提供了理据，”JPMorgan Asset Management全球市场策略师Tom Elliot说。
他对欧洲股市未来六个月持正面看法，指股市应该继续吸引到寻找收益高于政府公债的投资人。
英国富时100指数 收跌0.43%，报6,430.12点。德国DAX指数 收高0.51%，报7,913.71点。法国股市CAC 40指数 下跌0.31%，报3,856.75点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
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