欧洲股市：下滑，但仍创下1997年来最长月度升幅

* FTSEurofirst指数和STOXX Europe 600指数均下跌0.2%

* STOXX Europe 600指数录得1997年来最长月度升势

* 美国企业活动数据疲弱，引发投资人获利了结

* 银行股上涨，此前瑞银和德意志银行公布业绩

路透伦敦4月30日 - 欧洲股市周二下滑，因部份美国经济数据疲弱，但欧洲股市在4月收升，且录得1997年来最长连月涨势。

STOXX Europe 600指数 在4月为连续第11个月上涨。今日该指数收低0.2%，至296.72点，从盘中触及的四年半高位回落。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,200.60点。

数据显示美国中西部地区企业活动意外下跌至2009年9月来最低，打击投资人信心，因为它暗示了全球经济成长。

“这是相当惨淡的数据，令人感觉市场不是有很大成交量及缺乏推动因素，”Monument Securities销售部主管Andy Ash说，“人们在想市场表现如何强劲。”

他说，如果股市开始从近期涨势回落，跌幅将可能超过5%。

银行股 扶助限制股指跌幅，此前瑞银 及德意志银行 公布的首季业绩均好于预期。瑞银劲涨5.7%，德意志银行飙升6.1%，成交量为其90日均值约四倍。

欧元区周二公布的经济数据疲弱，且交易商说，如果欧洲股市要延续涨势，将需要本周稍后的美联储和欧洲央行会议发布较温和的言论。

欧元区通胀跌至三年低位，失业率创纪录高位，巩固了欧洲央行在周四会议将降息的预期。

“我仍认为市场将上涨，如果欧洲央行减息，我们看到一些疲弱经济数据提供了理据，”JPMorgan Asset Management全球市场策略师Tom Elliot说。

他对欧洲股市未来六个月持正面看法，指股市应该继续吸引到寻找收益高于政府公债的投资人。