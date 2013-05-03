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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 5月 4日 星期六 01:33 BJT

欧洲股市：升至五年高位，受美国就业数据提振

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1%

* 汽车股和矿业股等循环景气股领涨，此前美国公布就业数据

* 欧洲股市的“忧虑指标”急跌6%

路透伦敦5月3日 - 欧洲股市周五上升至新的五年最高收位，因美国就业数据强劲，激励原本已因央行刺激经济措施而感到振奋的投资人。

数据显示美国4月非农就业岗位增加16.5万，多于预期的14.5万，欧洲的汽车股和矿业股等循环景气股受到最大支持，均上扬逾3%。

“美国就业数据良好带动欧洲股市。目前而言，没有什么因素会阻止股市的涨势，”Hampstead Capital基金经理Lex　van Dam说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,218.60点，此为2008年6月来最高水平，该指数本周升1.9%，欧洲央行周四降息刺激经济。

Euro STOXX 50波动性指数 周五大跌6%，是显示投资人对股市胃纳增强的迹象。

被视为经济不确定时具防御性作用的医疗保健股 升0.1%，食品和饮料股 持平。

英国富时100指数 收高0.94%，报6,521.46点。德国DAX指数 劲升2.02%，报8,122.29点。法国股市CAC 40指数 大涨1.4%，报3,912.95点。(完)
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