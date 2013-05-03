欧洲股市：升至五年高位，受美国就业数据提振

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1%
* 汽车股和矿业股等循环景气股领涨，此前美国公布就业数据
* 欧洲股市的“忧虑指标”急跌6%
路透伦敦5月3日 - 欧洲股市周五上升至新的五年最高收位，因美国就业数据强劲，激励原本已因央行刺激经济措施而感到振奋的投资人。
数据显示美国4月非农就业岗位增加16.5万，多于预期的14.5万，欧洲的汽车股和矿业股等循环景气股受到最大支持，均上扬逾3%。
“美国就业数据良好带动欧洲股市。目前而言，没有什么因素会阻止股市的涨势，”Hampstead Capital基金经理Lex van Dam说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,218.60点，此为2008年6月来最高水平，该指数本周升1.9%，欧洲央行周四降息刺激经济。
Euro STOXX 50波动性指数 周五大跌6%，是显示投资人对股市胃纳增强的迹象。
被视为经济不确定时具防御性作用的医疗保健股 升0.1%，食品和饮料股 持平。
英国富时100指数 收高0.94%，报6,521.46点。德国DAX指数 劲升2.02%，报8,122.29点。法国股市CAC 40指数 大涨1.4%，报3,912.95点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。